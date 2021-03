Imprese: Lega su Iveco, bene governo, se necessario golden power strada migliore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Registriamo con favore il cambio di passo del governo sulla questione relativa all'Iveco, che interessa direttamente centinaia di lavoratori e di famiglie bresciane. L'ipotesi di golden power avanzata dal ministro Giorgetti è oggettivamente la strada migliore da seguire in caso di necessità". Lo affermano i deputati bresciani della Lega Simona Bordonali, Giuseppe Donina, Paolo Formentini, Eva Lorenzoni, Matteo Micheli, Raffaele Volpi, il senatore Stefano Borghesi, l'assessore regionale lombardo Fabio Rolfi e i consiglieri comunali della Lega di Brescia. "La filiera produttiva di cui Iveco è parte integrante - continuano - rappresenta un asset strategico per l'economia nazionale. La Lega di Brescia continuerà a vigilare affinché venga salvaguardata una azienda storica della città e venga tutelato il lavoro bresciano". (Com)