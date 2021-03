Pd: Franceschini, ricomponiamo unità vera partito attorno a Zingaretti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo sulle spalle non solo il destino del Pd, ma una responsabilità più grande nei confronti di un Paese in piena pandemia. Il gesto di Nicola Zingaretti impone a tutti di accantonare ogni conflittualità interna, ricomponendo una unità vera del partito attorno alla sua guida". Lo scrive su Twitter il ministro per i Beni e le Attività culturali, ed esponente del Partito democratico, Dario Franceschini, in merito alle annunciate dimissioni dalla guida del Pd di Zingaretti. (Rin)