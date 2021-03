Pd: De Angelis (Consorzio unico del Lazio), Zingaretti dimostra amore per Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Condivido le riflessioni di Nicola Zingaretti, che ancora una volta dimostra attenzione e attaccamento al Partito democratico ma, soprattutto, amore nei confronti di questo Paese, che ha sempre servito nell'interesse esclusivo delle persone". Lo dichiara in una nota Francesco De Angelis, presidente del Consorzio per lo sviluppo industriale di Frosinone e commissario per il Consorzio unico del Lazio. "Gli dico però di non mollare. È un momento delicato e l'Italia ha bisogno di persone come lui. Ha bisogno di uomini, di politici e di rappresentanti delle istituzioni come Nicola Zingaretti. A Nicola il mio pieno sostegno e la mia solidarietà", conclude De Angelis.(Com)