Imprese: Ferigo (Inwit), nel 2020 riusciti a crescere, ora attrezzati per catturare opportunità

- Nel 2020 siamo riusciti a crescere, e adesso siamo meglio attrezzati per catturare le attuali opportunità del mercato nel quadro del Next Generation Eu. Così l’amministratore delegato della società, Giovanni Ferigo, aprendo la conference call organizzata oggi per presentare i risultati della società al 2020. “Il ciclo di investimenti sta migliorando per quanto riguarda digitalizzazione, transizione verde, trasporti e sanità: è stato un anno impegnativo per tutti, ma Inwit può giocare un ruolo chiave nella ripresa dell’economia italiana”, ha detto. (Ems)