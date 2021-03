Vaccino: Mandelli, bene campagna in azienda, è proposta FI

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato e responsabile Sanità di Forza Italia, Andrea Mandelli, dichiara che "il pieno coinvolgimento nella campagna vaccinale dei presìdi sanitari all'interno delle aziende e, quindi, dei medici del lavoro, è uno dei pilastri del piano che Forza Italia ha elaborato e messo a disposizione del governo per accelerare le immunizzazioni. Bene dunque - continua il parlamentare in una nota - che l'esecutivo ci abbia ascoltati, portando la questione al tavolo con le parti sociali". L'esponente di FI aggiunge: "Allo stesso modo, siamo soddisfatti che il governo abbia accolto il nostro input affinché chi già avuto il Covid riceva una sola dose, sufficiente a garantire la protezione. Ribadiamo che la capillarità è la chiave principale per garantire un'immunizzazione in tempi ragionevoli. Tutte le risorse - conclude Mandelli - devono essere coinvolte in questo enorme sforzo per far sì che l'Italia possa rialzarsi quanto prima da questa gravissima crisi". (Com)