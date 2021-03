Pd: D'Elia, Zingaretti ha ottenuto importanti risultati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nicola Zingaretti ha ereditato esattamente due anni fa un Partito democratico "praticamente morto, isolato che usciva da una competizione elettorale in cui si era affermato un nuovo bipolarismo Cinque stelle e Lega in cui il Partito democratico faceva il peggior risultato dalla sua nascita". Lo ha chiarito ai giornalisti fuori dal Nazareno, la portavoce della Conferenza delle Donne del Pd, Cecilia D'Elia. Zingaretti, "lo ha riorganizzato, nelle ultime amministrative è diventato primo partito. Ha ottenuto importanti risultati con il governo Conte, si pensi al Recovery, al taglio delle tasse per i lavoratori e ha consentito la nascita del governo Draghi", ha evidenziato D'Elia dopo l'annuncio delle dimissioni di Zingaretti da segretario Pd. (Rin)