Decreto Sostegno: Matrisciano (M5s), da commissione Senato richieste misure ad hoc per lavoratori fragili

- “Già nel parere espresso dalla commissione Lavoro del Senato al decreto Milleproroghe avevamo inserito una specifica richiesta al governo, affinché i successivi interventi legislativi da adottare per fronteggiare l’emergenza Covid-19 contenessero norme dedicate ai lavoratori fragili e interventi di favore mirati, in ragione della loro condizione. Da quanto sembrerebbe emergere, nel decreto Sostegno, dovrebbero essere previste misure ad hoc per la categoria". Lo afferma la presidente della commissione Lavoro del Senato, Susy Matrisciano (M5s). "Si tratta di un intervento necessario e non più rinviabile - sottolinea - a tutela del diritto alla salute di lavoratori più esposti rispetto ad altri al rischio di contagio”. (Com)