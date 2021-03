Vaccini: F Sala, su piattaforma Regione oltre 117mila prenotazioni da personale scolastico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono oltre 117mila le prenotazioni del personale scolastico statale per accedere alla campagna vaccinale della Regione Lombardia in esito al monitoraggio svolto da Aria S.p.a. che gestisce la piattaforma regionale. Il dato è stato reso noto in un tweet dall'assessore regionale all'Istruzione Fabrizio Sala. "Ottimo risultato" commenta l'assessore Sala. La campagna vaccinale per il personale scolastico statale partirà lunedì 8 marzo. (Com)