Roma: Corrotti (Lega), adesione Del Greco a partito è ottima notizia

- "L'adesione alla Lega di Antonio Del Greco, già investigatore della squadra mobile di Roma e responsabile della polizia di frontiera del Centro Italia è una buona notizia per Roma e per l'intero partito che dimostra di essere attrazione per personaggi di tale spessore, senz'altro funzionali alla prospettiva che si vuole dare alla Capitale alle prossime elezioni e nei cinque anni a seguire. Un grazie quindi a Del Greco per averci messo la faccia ed accettato la sfida." Così in una nota Laura Corrotti, consigliere Lega Regione Lazio. (Com)