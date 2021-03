Francia: premier Castex, a metà maggio 20 milioni di vaccinati contro il Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A metà maggio in Francia ci saranno almeno 20 milioni di persone vaccinate contro il coronavirus. Lo ha detto il primo ministro francese, Jean Castex, durante una conferenza stampa. Castex ha poi spiegato che a partire dalla settimana del 15 marzo in Francia i farmacisti potranno somministrare il vaccino contro il coronavirus. Per chi sarà interessato non ci sarà bisogno di prescrizione medica, sarà sufficiente recarsi direttamente in farmacia per ricevere il vaccino AstraZeneca. Il premier ha poi annunciato che le persone di una fascia di età compresa tra i 50 e i 74 anni potranno farsi vaccinare " a partire da metà aprile".(Frp)