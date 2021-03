Polizia di Stato: Pianese (Coisp), auguri a Giannini, pronti a collaborare con lui

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Congratulazioni e un augurio di buon lavoro a Lamberto Giannini, nuovo capo della Polizia. La carriera e l'esperienza di Giannini parlano di grandi traguardi raggiunti nella lotta al terrorismo e di grandi competenze". Lo sottolinea Domenico Pianese, segretario generale del Sindacato di Polizia Coisp. "Saremo lieti di lavorare con lui, con lo spirito costruttivo che da sempre ci contraddistingue, per far sì che l'azione della Polizia di Stato sia sempre più efficace. La crisi pandemica - continua Pianese - ha moltiplicato i pericoli per la sicurezza del Paese: dai tentativi di infiltrazioni mafiose nel nostro tessuto produttivo al rischio che la criminalità organizzata cerchi di mettere le mani sul Recovery Plan, dall'aumento dei crimini sul web fino alla maggiore necessità di controllo del territorio. Ci aspettano sfide importanti e siamo certi che Giannini saprà affrontarle nel migliore dei modi", conclude. (Com)