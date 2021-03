Venezuela: lavoratori settore sanitario denunciano scarsità vaccini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I lavoratori del settore sanitario del Venezuela denunciano la scarsità dei vaccini per il personale in prima linea nella lotta al Covid-19. La piattaforma Monitor Salud segnala che in sei degli ospedali di riferimento contro il virus le dosi sono esaurite e in cinque di questi gran parte del personale è stato lasciato senza ricevere la prima dose del vaccino. Ad oggi, il Venezuela ha ricevuto solo 100 mila dosi del vaccino russo Sputnik-V e 500 mila dosi di quello prodotto dalla cinese Sinopharm. Nel paese è in corso un difficile negoziato tra governo e opposizione per sbloccare i fondi necessari per accedere a circa 1,5 milioni di dosi di vaccini messi a disposizione del meccanismo Covax, dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms). (segue) (Vec)