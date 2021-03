Venezuela: lavoratori settore sanitario denunciano scarsità vaccini (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Maduro ha inviato all'omologo cinese Xi Jinping uno speciale ringraziamento per "l'indistruttibile spirito di cooperazione e solidarietà" mostrato nella gestione della pandemia. Presente all'aeroporto, la vicepresidente Delcy Rodriguez ha sottolineato che si tratta dell'undicesimo volo garantito da Pechino nell'ambito del ponte aereo creato per assistere il paese caraibico ad affrontare l'emergenza covid. In precedenza, il gigante asiatico aveva inviato kit per il test della pcr, mascherine, e indumenti di protezione biosanitaria per gli ospedali. "Con questi vaccini possiamo iniziare il piano di immunizzazione del personale docente", ha detto Rodriguez ricordando che secondo i piani annucniati da Maduro nel fine settimana, le scuole riapriranno le lezioni in presenza dal 1 aprile. (segue) (Vec)