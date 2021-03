Venezuela: lavoratori settore sanitario denunciano scarsità vaccini (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente Maduro aveva annunciato domenica che dopo mesi di chiusura per il contenimento del contagio da nuovo coronavirus, ad aprile le scuole torneranno ad effettuare lezioni in presenza. "Ho parlato con il ministro dell'Educazione Aristobulo Isturiz e ho deciso di dare inizio alle lezioni in presenza a partire dal 1 aprile, in massima sicurezza", ha detto Maduro garantendo l'impegno perché durante marzo possano essere vaccinati tutti gli insegnanti. La ripresa delle lezioni, che a inizio anno era stata fissata a marzo, si adatterà comunque allo schema "7+7" di contenimento dei contagi applicato su tutte le attività nazionali: una settimana di aperture controllate, durante le quali si effettueranno lezioni in presenza, e una settimana di chiusura, con l'istruzioni portata avanti a distanza. (Vec)