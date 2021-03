Pd: Zanda, Assemblea respinga a unanimità dimissioni Zingaretti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nicola Zingaretti ha guidato il Partito democratico con "grande responsabilità in due anni terribili. L'ha tenuto unito in fasi difficili e complesse del Paese ed io gliene sono particolarmente grato. Conoscevo e comprendo le sue amarezze. Ma credo che l'Assemblea del partito debba respingere all'unanimità le sue dimissioni. Il Partito democratico ha un ruolo molto importante nel sistema politico italiano ed ha bisogno del suo segretario". Lo dichiara in una nota il senatore del Partito democratico, Luigi Zanda. (Com)