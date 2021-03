Vaccino: Bernini (FI), blocco export scelta legittima e opportuna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente dei senatori di Forza Italia, Anna Maria Bernini, afferma che "il blocco dell’export in Australia di 250 mila dosi del vaccino AstraZeneca è una scelta legittima e opportuna del governo italiano, perfettamente in linea col nuovo regolamento comunitario. Del resto - continua la parlamentare in una nota - era stato proprio il premier Draghi, nell’ultimo vertice europeo, a chiedere controlli più severi sull’esportazione dei vaccini". L'esponente di FI aggiunge: "Di fronte ai forti ritardi nelle consegne e ai contratti non rispettati, oltre che alla rapida diffusione dei contagi a causa delle varianti Covid, compito prioritario di ogni governo è la tutela dell’interesse nazionale, e Draghi lo ha fatto con decisione e autorevolezza". (Com)