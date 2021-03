Imprese: Ferigo (Inwit), puntiamo ad avere 70 per cento energia da rinnovabili entro fine anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda gli obiettivi di natura ambientale, puntiamo alla neutralità carbonica entro il 2025: al momento puntiamo ad avere il 70 per cento della nostra energia da fonti rinnovabili entro la fine dell’anno corrente. Così l’amministratore delegato della società, Giovanni Ferigo, aprendo la conference call organizzata oggi per presentare i risultati della società al 2020. “Stiamo anche lavorando per avere una forza lavoro più diversificata, che riteniamo possa dare un significativo contributo in termini di competitività”, ha detto, dichiarandosi “soddisfatto” degli indicatori di performance (Kpi). (Ems)