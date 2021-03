Kosovo-Serbia: diplomatico Usa Palmer, da dialogo progressi significativi ma serve riconoscimento reciproco (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dialogo con la Serbia non è responsabilità di un solo partito politico del Kosovo, ha chiarito l'inviato speciale dell'Ue per il dialogo tra Pristina e Belgrado, Miroslav Lajcak, parlando alla stampa dopo l'incontro con la presidente kosovara ad interim Vjosa Osmani. Lajcak si è congratulato con Osmani e con il leader del Movimento Vetevendosje Albin Kurti per la vittoria alle recenti elezioni. Il dialogo tra Pristina e Belgrado, secondo Lajcak, deve continuare e non è responsabilità di un solo partito politico. "Il dialogo continuerà, il mio messaggio finale è per l'unità politica in Kosovo, in quanto il dialogo è una responsabilità di tutti i partiti politici", ha affermato l'inviato speciale Ue annunciando che nel corso della giornata incontrerà anche i leader degli altri partiti politici per richiamare all'esigenza di tale impegno. (segue) (Seb)