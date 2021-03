Serbia-Germania: ministro Esteri Selakovic oggi in visita a Berlino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri della Serbia, Nikola Selakovic, avvia oggi una visita di due giorni in Germania. Secondo quanto riferisce una nota del governo di Belgrado, durante la sua permanenza a Berlino il capo della diplomazia serba avrà un incontro con il suo omologo, Heiko Maas, e uno con il consigliere per la politica estera della cancelliera Angela Merkel, Jan Hecker. Nel corso della visita Selakovic avrà inoltre un colloquio con il deputato del Bundestag (Parlamento federale) tedesco, Peter Beyer. Il deputato è anche il relatore per il Kosovo dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, nonché il coordinatore per la cooperazione transatlantica del governo tedesco. Il capo della diplomazia serba terrà anche un discorso presso la commissione per gli Affari europei del Bundestag e avrà un incontro separato con il presidente della commissione, Gunther Krichbaum. Selakovic avrà poi un incontro con i membri del gruppo parlamentare di amicizia per l'Europa sudorientale presso il Bundestag. Nel corso della permanenza a Berlino il ministro serbo discuterà infine con i rappresentanti delle principali associazioni economiche tedesche. (Seb)