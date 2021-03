Serbia-Kosovo: ministro tedesco Maas, contrari a modifiche ai confini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Germania è contraria a qualsiasi colloquio sulla modifica dei confini tra Serbia e Kosovo. Lo ha dichiarato oggi il ministro tedesco degli Esteri, Heiko Maas, in una conferenza stampa congiunta con l'omologo serbo Nikola Selakovic tenuta oggi a Berlino. Nel corso della conferenza stampa Maas ha replicato alle domande dei giornalisti circa le dichiarazioni di Albin Kurti, leader del movimento Vetevendosje che ha ottenuto la maggioranza relativa alle elezioni del 14 febbraio in Kosovo. In particolare le domande hanno riguardato le dichiarazioni di Kurti a favore dell'unione con l'Albania e quelle secondo cui il dialogo Belgrado-Pristina non sarà una priorità per il nuovo esecutivo. "Non posso valutare quale reazione arriverà da Bruxelles. Posso dire quello che abbiamo sempre detto in passato e che qualsiasi discussione sul cambiamento dei confini non è utile. Questa è la linea che seguiamo e sosteniamo. Partiamo dal fatto che il nuovo governo di Pristina si occuperà intensamente delle questioni che devono essere risolte per sbloccare la prospettiva europea del Kosovo. Nel momento in cui verrà formato il governo, lo diremo direttamente", ha detto Maas. (Seb)