- Germania: Covid, Bundestag approva proroga stato di eccezione fino a fine giugno - Lo stato di eccezione proclamato in Germania per la pandemia di coronavirus in scadenza il 31 marzo prossimo è stato prorogato fino alla fine di giugno. È quanto deciso oggi dal Bundestag. Allo scoppio dell'emergenza Covid-19 in Germania, a marzo scorso, il Parlamento federale ha approvato lo stato di eccezione “per la situazione epidemica di portata nazionale”. Con durata di 12 mesi, il provvedimento amplia e rafforza i poteri dell'esecutivo. In particolare, il governo e soprattutto il ministero della Salute possono adottare ordinanze che, per essere efficaci, non necessitano dell'approvazione di Bundestag e Bundesrat. Ora il Parlamento federale deciderà ogni tre mesi sul rinnovo della situazione epidemica di portata nazionale. In caso di mancata proroga da parte del Parlamento federale, lo stato di eccezione verrà automaticamente annullato. (segue) (Res)