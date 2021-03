I fatti del giorno – Milano (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- - Milano: prestiti fino a 10mila euro per le spese primarie, la risposta alla pandemia di Fondazione Welfare Ambrosiano - Prestiti a costo zero da duemila e fino a diecimila euro per far fronte alle spese primarie delle famiglie, dall'affitto, alle rette dell'asilo e della mensa scolastica. Li offre ai residenti e ai lavoratori del territorio metropolitano milanese la Fondazione Welfare Ambrosiano, che questa mattina ha presentato il nuovo strumento, "Credito solidale 2.0", nato per supportare la ripartenza dei cittadini colpiti dalle ricadute economiche della pandemia. "Con 'Credito solidale 2.0' vogliamo offrire un'occasione per ripartire, dare un sostegno che funga anche da sprone per chi sta vivendo un periodo di difficoltà dovuto alla crisi generata dalla pandemia Covid-19", ha dichiarato durante la presentazione il sindaco e presidente della Fondazione Welfare Ambrosiano, Giuseppe Sala. "La ripartenza - ha proseguito - non è e non sarà facile per nessuno e certamente sarà più dura per i milanesi che hanno perso il lavoro o sono in cassa integrazione. Per essere loro di sostegno, Fondazione Welfare Ambrosiano ha messo in campo questa iniziativa di accesso al credito, a costo zero: perché ricostruire la propria quotidianità così come pensare al futuro con fiducia dev'essere una prerogativa di tutti"."Questa misura - ha aggiunto l'assessore alle Politiche per il Lavoro e Attività produttive Cristina Tajani - è particolarmente importante per la fase di emergenza economica e sociale che la città sta attraversando. Siamo convinti che fornire il corretto supporto oggi evita che problemi contingenti si trasformino in un bisogno strutturale, salvaguardando così la capacità dei cittadini di contribuire alla ripresa della città al termine dell'emergenza pandemica". (segue) (Rem)