I fatti del giorno – Milano (5)

- Milano: vigilante Atm aggredito con calci e pugni da ragazzi in piazzale Lotto - Un vigilante di Atm ieri sera è stato aggredito con calci e pugni da un gruppo di ragazzi in piazzale Lotto a Milano. L'operatore di sicurezza era intervenuto su richiesta dell'autista della linea 98, che aveva notato i tre, una ragazza e due ragazzi, presumibilmente di origine sudamericana, che usavano sulla piazza un estintore, probabilmente rubato da un altro mezzo della linea 91. Quando i tre sono saliti sul bus 98, che in piazzale Lotto fa capolinea, l'autista ha allertato la vigilanza, che, arrivata sul posto, li ha fatti scendere. Mentre la ragazza distraeva uno dei due vigilanti intervenuti, i due ragazzi hanno aggredito con calci e pugni il suo collega. I tre giovani sono fuggiti prima dell'arrivo dei carabinieri, intorno alla mezzanotte e mezza. Il vigilante è stato portato in codice verde al pronto soccorso dell'ospedale Fatebenefratelli, con escoriazioni ed ecchimosi sul volto. (Rem)