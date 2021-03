© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Myanmar: l’Onu invita i militari a fermare i “feroci attacchi” ai manifestanti pacifici - Le forze di sicurezza del Myanmar fermino immediatamente i “feroci attacchi” di queste ore contro i “manifestanti pacifici”, e liberino le persone arrestate ingiustamente dopo il colpo di Stato dello scorso primo febbraio. È l’appello dell’Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Michelle Bachelet, che in un comunicato riferisce che oltre 1.700 persone sono state arrestate in maniera arbitraria in Myanmar, tra le quali 29 giornalisti. L’ex presidente del Cile ha anche ricordato il pesante bilancio di almeno 54 morti dall’inizio della crisi, che tuttavia “potrebbe essere in realtà molto più alto”. “Le forze armate birmane devono smettere di uccidere e incarcerare manifestanti”, afferma la Bachelet sottolineando come diversi individui abbiano già ricevuto condanne fino a due anni di carcere. “Altri sono stati incriminati e sono in attesa di giudizio. Poi vi sono 61 persone che sono ricercati dalle autorità militari”, si legge nel comunicato del Consiglio Onu per i diritti umani. “Il numero degli arresti arbitrari e delle detenzioni è aumentato fortemente negli ultimi giorni: nella sola giornata di mercoledì sono state arrestate almeno 700 persone. In molti casi, i soldati e gli agenti di polizia conducono rastrellamenti casa per casa e arrestano chi trovano”. (segue) (Res)