- Myanmar: soccorritori e operatori umanitari nel mirino dei militari, 4 volontari arrestati ieri - Ci sono anche soccorritori e operatori umanitari tra le persone rimaste arrestate durante gli scontri avvenuti ieri in diverse zone del Myanmar e che, secondo le Nazioni Unite, sono costati la vita ad almeno 38 manifestanti anti-golpisti. Il portale di notizie “Irrawaddy”, edito da dissidenti birmani di base in Thailandia, riferisce che quattro volontari dell’organizzazione umanitaria Mon Myat Sate sono stati fermati dalle forze di sicurezza nella zona di Nord Okkalapa, a Yangon, mentre assistevano i residenti locali sotto il fuoco dei militari. Ad affermarlo è il presidente del gruppo, Hla Kyaing. I video pubblicati dall’organizzazione mostrano gli agenti picchiare i soccorritori con i calci dei fucili e distruggere un’ambulanza in uso a Mon Myat Sate. Secondo le informazioni raccolte da Hla Kyaing, gli operatori sono stati condotti nel carcere di Insein. “È una situazione davvero deprimente. Sono stati arrestati mentre cercavano di assistere i feriti, di portarli in ospedale in modo che potessero ricevere le cure necessarie”, ha dichiarato il presidente dell’organizzazione. (segue) (Res)