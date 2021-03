© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- India: Taj Mahal, un fermo per il falso allarme bomba - Un uomo è stato fermato a Firozabad, nello Stato indiano dell’Uttar Pradesh, per il falso allarme bomba che oggi ha provocato l’evacuazione di circa mille turisti dal Taj Mahal, ad Agra. Lo ha reso noto alla stampa il direttore generale aggiunto della polizia di Agra, Satish Ganesh, precisando che a prima vista sembra trattarsi di una persona con disturbi mentali. Il complesso monumentale è rimasto chiuso meno di due ore: le visite sono riprese dopo che i controlli non hanno rilevato alcun esplosivo. (segue) (Res)