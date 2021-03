© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Filippine: ricevuto il primo carico di vaccini AstraZeneca grazie al programma Covax - Le Filippine hanno ricevuto la prima consegna di dosi del vaccino anti-Covid sviluppato dalla casa farmaceutica anglo-svedese AstraZeneca nell’ambito dell’iniziativa Covax, promossa dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms). Lo ha annunciato oggi il ministero della Sanità di Manila. Il Paese del sud-est asiatico punta a ricevere un totale di 4,58 milioni di dosi di vaccino AstraZeneca attraverso il programma Covax entro il mese di maggio. Il primo carico è consistito in 487.200 dosi e va aggiungersi ai circa 600 mila vaccini Sinovac donati dalla Cina e usati dalle Filippine per avviare lunedì scorso la campagna nazionale di vaccinazione. “Per ogni dose che somministreremo saremo un passo più vicini alla ripresa in sicurezza dalla pandemia”, ha commentato nel comunicato il ministro Francisco Duque. Nel frattempo il presidente filippino Rodrigo Duterte ha fatto sapere che rimuoverà le restrizioni su imprese e trasporto pubblico nella capitale Manila non appena il governo si sarà garantito l’accesso ad almeno 20 milioni di dosi di vaccino anti-Covid. Finora le Filippine hanno registrato 580 mila casi di contagio da coronavirus dall’inizio della pandemia, con più di 12 mila decessi. (Res)