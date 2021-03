I fatti del giorno - America latina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cuba: covid, al via "fase tre" dei test del "Soberana 02" - Le autorità sanitarie di Cuba hanno dato il via libera alla terza fase dei test clinici del vaccino contro il nuovo coronavirus "Soberana 02". Lo ha reso noto la casa farmaceutica BioCubaFarma in un comunicato diffuso sul proprio profilo twitter. L'istituto Finlay, responsabile del progetto, ha a sua volta fatto sapere che inizia a reclutare volontari in otto distretti della capitale La Avana. La fase III, la più probante per verificare efficacia e confermare la sicurezza di un vaccino, coinvolgerà in questo caso circa 44mila volontari, ha precisato il ministero della Salute cubano. A Cuba si contano 52.501 casi di contagio, 333 morti. Al momento del check-in su un volo per il paese, tutti i viaggiatori sono tenuti a esibire un certificato di test Covid-19 di tipo “Pcr” con risultato negativo, effettuato nel Paese di origine presso un laboratorio certificato e risalente a non oltre 72 ore precedenti l'ingresso a Cuba. (segue) (Res)