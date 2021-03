© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Colombia: sondaggio, 66 per cento contrario a protezione temporanea per migranti venezuelani - Il 66 per cento dei colombiani disapprova la decisione del governo di Bogotà di concedere lo status di protezione temporanea a oltre un milione di migranti e rifugiati venezuelani nel Paese per un periodo di dieci anni. È quanto emerge da un sondaggio condotto dalla società di indagini di mercato colombiana Invamer. Secondo il sondaggio solo il 32 per cento degli intervistati ha risposto di essere d’accordo con il provvedimento adottato dal governo. Lo scorso 1 marzo il presidente della Colombia, Ivan Duque, ha firmato il decreto che concede lo status di protezione temporanea a oltre un milione di migranti e rifugiati venezuelani nel Paese per un periodo di dieci anni. “Come popolo colombiano siamo coscienti della tragedia che ha colpito crudelmente milioni di fratelli e sorelle venezuelani”, ha detto Duque parlando durante la cerimonia di firma. Il capo dello stato ha quindi ricordato che in Colombia si trovano circa 1,7 milioni di venezuelani, di cui 900 mila “invisibili”: "Non sappiamo chi sono, dove si trovano, come si chiamano, quali sono le loro condizioni socioeconomiche e le loro vulnerabilità in materia di salute". La Colombia, ha aggiunto, "non è un paese ricco ma questo non ci limita nella fraternità e nel riconoscimento del dolore dei venezuelani che arrivano sul nostro territorio e cercano protezione”. Il capo dello stato ha quindi fatto un appello alla comunità internazionale affinché queste misure possano essere replicate in altri paesi della regione. (segue) (Res)