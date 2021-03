I fatti del giorno - America latina (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Haiti: crisi istituzionale, organizzazione internazionale francofonia invia missione - L’organizzazione internazionale della francofonia (Oif) ha inviato una missione di “informazione e di contatto” ad Haiti per contribuire a risolvere la crisi politica e istituzionale in corso nel paese. La missione durerà una settimana, riferisce il quotidiano “Le Nouvelliste”. “Lo scopo della missione è ascoltare per raccogliere quante più informazioni possibili. Ecco un dibattito. Dobbiamo ascoltare tutto con l'intenzione di raccogliere informazioni e riferirle al segretario generale, che riferirà agli stati e ai governi e ci dirà cosa fare per aiutare il popolo haitiano a uscire da questa crisi che dura da tanto", ha detto la capo missione Desiré Nyaruhirira. (segue) (Res)