Omicidio Cucchi: generale Casarsa in aula, fotosegnalamento non fatto perchè persona nota

- In merito al fotosegnalamento non fatto a Stefano Cucchi "Cavallo mi riferì che non era stato fotosegnalato perchè già noto, un’informazione per me soddisfacente”. A dirlo il generale Alessandro Casarsa, all'epoca dei fatti comandante del Gruppo Roma, uno degli otto carabinieri a processo per i presunti depistaggi seguiti alla morte del geometra. Francesco Cavallo, invece, era il tenente colonnello e capo ufficio del comando del Gruppo Roma. “Sul fatto specifico non venne chiesta una relazione di servizio". Inoltre, ha aggiunto Casarsa "Nella riunione che venne indetta da Tomasone per vedere in faccia i militari che avevano avuto a che fare con il caso Cucchi, non ricordo che si parlò del fotosegnalamento in forma plenaria. Non ricordo che in quella riunione si parlò di situazione critiche, sul fatto che avesse difficoltaà a deambulare. Che non stava bene era noto perchè era intervenuto il 118”. (Rer)