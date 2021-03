Nepal: governo revoca bando contro partito comunista maoista di Chand

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo nepalese, guidato da Khadga Prasad Sharma Oli, ha revocato il bando imposto nel 2019 al Partito comunista del Nepal (Cpn) di Netra Bikram Chand, detto Biplav, dopo una rapida trattativa aperta con la forza politica maoista, da non confondere col Partito comunista del Nepal (Ncp). Lo ha comunicato alla stampa il ministero degli Esteri e portavoce dell’esecutivo, Pradeep Kumar Gyawali. La decisione è stata presa oggi dal Consiglio dei ministri, che ha approvato un accordo in tre punti siglato nella stessa giornata dalla delegazione governativa, composta dal ministro dell’Interno, Ram Bahadur Thapa, e dal consulente del premier per gli affari esteri, Rajan Bhattarai, e da quella del Cpn, comprendente Khadga Bahadur Bishwakarma e Udaya Bahadur Chalaune. L’accordo prevede che il Cpn, bandito come gruppo criminale in seguito all’esplosione di alcuni ordigni improvvisati nella Valle di Kathmandu, svolgerà attività pacifiche e che tutte le questioni saranno affrontate mediante il dialogo. I dettagli dell’intesa saranno resi noti domani. Chand faceva parte del Partito comunista - Centro maoista (Cm) di Pushpa Kamal Dahal, ma ne uscì nel 2014 per formare il suo partito. Nel 2018 il partito di Dahal si è fuso col Partito comunista marxista-leninista unificato (Uml) di Oli nell’Ncp, che ora però è di fatto scisso tra le fazioni dei due leader. (segue) (Inn)