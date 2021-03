Ue: Fraccaro (M5s), Europa apre a nostra proposta di "patto verde", si va in direzione auspicata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riccardo Fraccaro, deputato del Movimento cinque stelle e già sottosegretario alla presidenza del Consiglio nel Conte bis, segnala che "anche il commissario europeo Dombrovskis, come il commissario Gentiloni, apre a una 'clausola verde' per scorporare gli investimenti sostenibili dal calcolo del deficit pubblico. È un'ottima notizia - prosegue il parlamentare in una nota - che conferma quello che il M5s ha sempre sostenuto: per tutelare davvero l'ambiente non possiamo più rispettare regole contabili superate dalla storia. Per questo pretendiamo anche una revisione profonda del Patto di stabilità e crescita: dobbiamo passare dalla grigia macchina dell'austerità a un nuovo patto verde promuovendo uno sviluppo sostenibile sul piano economico, sociale e ambientale. Auspico - conclude l'esponente pentastellato - che il governo si muova sin da subito in questa direzione sui tavoli europei". (Com)