Russia: Mosca pronta a condividere con Finlandia tecnologie produzione vaccino Sputnik V

- La Russia è pronta a fornire alla Finlandia le tecnologie appropriate per la produzione del vaccino contro il coronavirus Sputnik V. Lo ha annunciato l'ufficio stampa della camera alta del Parlamento russo, in seguito alla conversazione della presidente del Consiglio della Federazione, Valentina Matvienko, con l'ex presidente della Finlandia, Tarja Halonen. "Valentina Matvienko ha informato Tarja Halonen dell'elevata efficienza e sicurezza del vaccino russo, del suo ampio riconoscimento internazionale, nonché della disponibilità della Russia, se la parte finlandese è interessata, a fornire tecnologie e sviluppi appropriati per l'apertura della produzione in Finlandia", ha sottolineato il l'ufficio stampa del Consiglio della Federazione. Halonen ha promesso di portare queste informazioni a conoscenza della leadership del Paese scandinavo e degli specifici dipartimenti competenti, ha aggiunto l'ufficio stampa del Consiglio della Federazione. "Il presidente del Consiglio della Federazione ha sottolineato che non dovrebbero esserci barriere artificiali e politicizzazione nel mondo nella fornitura e distribuzione di vaccini e dei medicinali", ha riferito l'ufficio stampa. (Rum)