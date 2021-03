Lombardia: Nocerino, (M5S), Regione paga errori giunta Fontana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Da domani mattina la Lombardia, diventerà zona arancione rafforzato, praticamente zona rossa, con la chiusura di tutte le scuole, comprese quelle d'infanzia per i bimbi dai 3 anni in su, per la gioia dei genitori lavoratori. Questo è il risultato della fallimentare gestione della pandemia da parte dell'incapace giunta Fontana di centrodestra che purtroppo guida la nostra regione". Lo scrive su Facebook la senatrice lombarda del Movimento 5 Stelle, Simona Nocerino sottolineando che "se siamo arrivati a questo punto è a causa di una serie infinta di imperdonabili errori che noi lombardi non ci dimentichiamo: l'abbandono delle Rsa, i tracciamenti saltati, i dati sbagliati trasmessi al ministero, il piano vaccini nel caos con l'indegno scaricabarile sui medici, gli irresponsabili inviti ad andare a sciare... solo per citare i fatti più noti. Ringraziamo questa banda di incompetenti se la Lombardia domani torna praticamente in lockdown". (Com)