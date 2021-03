Myanmar: soccorritori e operatori umanitari nel mirino dei militari, 4 volontari arrestati ieri (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quella di Nord Okkalapa è l’area nella quale ieri si sono verificati gli scontri più cruenti, con un bilancio di almeno 15 morti. Residenti locali sostengono tuttavia che le vittime potrebbero essere molte di più, fino a 32, e che circa 80 persone sono state ferite in modo grave. Alcune tra queste sarebbero state colpite mentre cercavano di prestare soccorso ai manifestanti colpiti da armi da fuoco. Altri due operatori umanitari, membri dell’organizzazione We Love Yangon, sono stati arrestati e successivamente rilasciati nella stessa area mentre cercavano di aiutare i feriti. Uno di questi, riporta “Irrawaddy”, sarebbe stato picchiato e costretto a restare in ginocchio per oltre un’ora prima di essere liberato. (segue) (Fim)