Myanmar: soccorritori e operatori umanitari nel mirino dei militari, 4 volontari arrestati ieri (3)

- Sempre ieri, attorno alle ore 12, i militari avrebbero effettuato in blitz nella sede di un’agenzia funebre nella municipalità di Nord Dagon, a Yangon. I volontari e i membri del personale presenti all’interno degli uffici sarebbero stati malmenati e avrebbero visto confiscati i loro computer e dispositivi elettronici. L’agenzia, Società per servizi funebri gratuiti (Ffss), aveva iniziato a organizzare funerali per le vittime della repressione in Myanmar e aveva annunciato che non avrebbe lavorato per i familiari dei militari uccisi durante le proteste. Ancora, la Croce rossa birmana ha fatto sapere che tre suoi volontari sono stati arrestati lo scorso 27 febbraio a Pakkoku, nella regione di Magwe. Altri due volontari della Croce rossa locale sono stati attaccati e feriti il giorno dopo a Mandalay, mentre fornivano un primo soccorso ad alcune persone rimaste ferite durante gli scontri con la polizia. Lunedì scorso la Croce rossa birmana ha pubblicano un comunicato nel quale chiede il rilascio dei volontari arrestati e lo stop alle violenze nei confronti degli operatori umanitari. (segue) (Fim)