Romania: Airbus Helicopters consegna i primi elicotteri H135 di nuova generazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia Airbus Helicopters Romania ha completato la consegna dei primi tre dei sei elicotteri H135 all'Ispettorato dell'Aviazione generale romena. Le prossime tre consegne essendo previste fino a metà del 2021, come ha annunciato la stessa compagnia in un comunicato stampa. A settembre 2018 è stata lanciata una gara internazionale per la fornitura di elicotteri leggeri multiruolo allo Stato romeno, a cui ha partecipato Airbus Helicopters con la variante H135. A seguito dell'aggiudicazione di questa gara, a fine luglio 2019 è stato concluso un accordo quadro della durata di 4 anni, che prevede l'acquisto di un massimo di 10 elicotteri H135, nonché servizi di supporto associati ad operazioni di medicina aerea e missioni di ricerca e soccorso (Sar) nel paese. Secondo la fonte citata, finora, a seguito della firma di tre successivi contratti, l'ordine complessivo ammonta a sei elicotteri H135, da utilizzare per missioni di evacuazione medica (Medevac), ricerca e soccorso in condizioni difficili, soprattutto in montagna (Sar) e interventi aerei per casi medici critici. Al termine delle consegne ai sensi del presente contratto quadro, il cliente disporrà di un pacchetto complesso e completo che gli consentirà di far funzionare a pieno questi elicotteri (logistica, ricambi, macchinari, attrezzature mediche, personale qualificato e formato). "Oggi, in particolare, riconosciamo gli sforzi di tutti coloro che sono coinvolti nelle operazioni mediche di emergenza e siamo orgogliosi di essere parte di un obiettivo più alto, quello di salvare vite umane. L'H135 è uno dei bimotori leggeri di maggior successo prodotti da Airbus, perfettamente in grado di soddisfare le esigenze del cliente rumeno nelle missioni Medevac e Sar. Ci fidiamo del nostro prodotto e rimaniamo fedeli alla promessa che facciamo a ogni cliente - di consegnare in tempo, in base alla qualità e ai costi", ha affermato Georges Durdilly, direttore generale di Airbus Helicopters Romania. (segue) (Rob)