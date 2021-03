Romania: Airbus Helicopters consegna i primi elicotteri H135 di nuova generazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Airbus Helicopters ha consegnato più di 1.400 elicotteri H135 a clienti in tutto il mondo, con oltre 400 mila ore di volo all'anno. L'ambito operativo dell'H135 include missioni di applicazione della legge, servizi medici aerei, trasporto aereo privato e aziendale, manutenzione di parchi eolici industriali e addestramento militare. Il progetto H135 in Romania è iniziato nel 2001 e, da allora, Airbus Helicopters Romania ha venduto elicotteri e fornito servizi di manutenzione, riparazione e ammodernamento al ministero dell'Interno rumeno per questo modello di aereo che attualmente svolge due tipi di missioni: polizia e medica di emergenza servizi - EMS. Airbus è presente in Romania con tutte e tre le divisioni: Airbus Helicopters Romania (2002) e Premium Aerotec (2009) a Brasov e Airbus Defence and Space (2005) a Bucarest. Airbus è un pioniere nell'industria spaziale sostenibile per un mondo sicuro e unito. L'azienda è in continua innovazione per fornire le soluzioni tecnologiche più efficienti e avanzate nel campo dell'aerospazio, della difesa e dei servizi correlati. Nel campo degli aerei commerciali, Airbus offre gli aerei più moderni ed efficienti in termini di consumo di carburante. Airbus è anche un leader europeo nella difesa e sicurezza e una delle più grandi compagnie spaziali del mondo. Nel campo degli elicotteri, Airbus offre le soluzioni civili e militari più efficienti al mondo. (Rob)