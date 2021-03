Covid: Coldiretti, spinge la corsa al cibo, prezzi al top da sette anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A febbraio 2021 i prezzi dei prodotti alimentari hanno raggiunto a livello mondiale il massimo da quasi sette anni trainati dalle quotazioni in aumento per zucchero, oli vegetali, cereali, latte e carne. E’ quanto emerge dall’analisi della Coldiretti sulla base dell’Indice Fao dei prezzi dei prodotti alimentari, che ha raggiunto in febbraio un valore medio di 116 punti, che rappresenta un incremento del 2,4 per cento rispetto a gennaio, del 26,5 per cento sull’anno precedente e il valore massimo dal luglio 2014. A tirare la volata – sottolinea la Coldiretti – sono i prezzi internazionali del mais, che hanno fatto un balzo in avanti del 45,5 per cento rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, mentre i prezzi del frumento del 19,8 per cento ma una tendenza al rialzo si registra anche per l’Indice Fao dei prezzi dello zucchero, degli oli vegetali, dei lattiero caseario e della carne. Con la pandemia da Covid – continua la Coldiretti - si è aperto uno scenario di riduzione degli scambi commerciali, accaparramenti, speculazioni e incertezza per gli effetti dei cambiamenti climatici che spinge la corsa dei singoli Stati ai beni essenziali per garantire l’alimentazione delle popolazione. La paura di non poter soddisfare i bisogni primari come il cibo ha convinto la stessa Unione europea a lanciare una consultazione pubblica per raccogliere contributi dagli operatori, ma anche dalle autorità e dai cittadini per realizzare un piano finalizzato a conquistare l’autosufficienza alimentare. La questione non è così pressante come quella dei vaccini anti Covid, ma c’è la consapevolezza che bisogna essere in grado, in tempi brevi, di rispondere alla richiesta di medicine e di cibo. L’emergenza Covid – rileva la Coldiretti – sta innescando un nuovo cortocircuito sul fronte delle materie prime anche nel settore agricolo nazionale, che ha già sperimentato i guasti della volatilità dei listini in un Paese come l’Italia che è fortemente deficitaria ed ha bisogno di un piano di potenziamento produttivo e di stoccaggio per le principali commodities, dal grano al mais fino all’atteso piano proteine nazionale per l’alimentazione degli animali in allevamento per recuperare competitività rispetto ai concorrenti stranieri. (segue) (Com)