Covid: Bordoni (Lega), concedere ulteriori spazi a locali per aiutare settore

- "La concessione di ulteriori spazi, per tavolini e sedie, da unire all'estensione delle fasce orarie di apertura di bar e ristoranti sarebbe un segnale importante per tutto il settore della ristorazione della Capitale in considerazione della grave crisi economica che lo ha colpito". Così il responsabile del dipartimento regionale Commercio della Lega Davide Bordoni: "Sarebbe opportuno non solo il potenziamento degli spazi esterni ma la possibilità di restare aperti fino a tardi, i ristoranti la sera e i bar almeno fino alle ore 21. Puntare sul commercio, come ha ricordato il coordinatore Becchetti, è fondamentale, e il dipartimento commercio della Lega è già al lavoro con l'intenzione di avviare una serie di interlocuzioni aperte a tutte le organizzazioni di categoria. Andiamo incontro alla stagione estiva, al cambio d'ora legale con le giornate che si allungano e dobbiamo dare in ogni modo ossigeno alle attività economiche nella speranza che il Governo riveda presto il suo cronoprogramma senza ulteriori proroghe", ha concluso Bordoni. (Rer)