Cultura: Di Maio, promozione settore è linea strategica della nostra politica estera

- La promozione della cultura italiana nel mondo è una delle "linee strategiche della nostra politica estera". Lo ha detto il ministro degli Affari esteri e delle Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, nel corso della conferenza stampa di presentazione del nuovo portale: Italiana. Lingua Cultura Creatività nel Mondo, (italiana.esteri.it) il portale della Farnesina per la promozione della lingua, della cultura e della creatività italiana nel mondo. "La promozione della cultura italiana nel mondo è una linea strategica della nostra politica estera. La lingua e la cultura sono veicoli grazie ai quali passano i nostri valori nel mondo", ha spiegato Di Maio sottolineando l'importanza del lancio del nuovo portale i cui contenuti saranno gratuiti ed in inglese. Una idea quella di Italiana, "nata durante l'emergenza sanitaria" che "ci ha posto davanti una sfida e una forte occasione di rilancio", ha proseguito Di Maio. Il ministro ha quindi osservato come sia cresciuta "sensibilmente la domanda di cultura grazie a nuove piattaforme e modalità". Di Maio ha ricordato che fin dai primi mesi della pandemia la Farnesina ha punto alla "ripartenza del nostro Paese sotto il profilo economico, sociale e culturale" con iniziative come il Patto per l'export ma "anche lavorando insieme all'Italia della cultura". Il capo della diplomazia italiana ha evidenziato che con i decreti Cura Italia e Rilancio sono stati investiti nel settore culturale 15 milioni di euro.(Gad)