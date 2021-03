Serbia-Germania: ministro Esteri Selakovic, cooperazione con Berlino è eccellente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La cooperazione economica tra Serbia e Germania "è eccellente": lo ha dichiarato il ministro degli Esteri serbo, Nikola Selakovic, in una conferenza stampa tenuta oggi a Berlino con l'omologo tedesco Heiko Maas. Selakovic ha ricordato che le aziende tedesche in Serbia danno lavoro a circa 67 mila persone. L'obiettivo, ha aggiunto Selakovic, è di raggiungere il numero di 100 mila impiegati. Lo scambio commerciale tra Serbia e Germania, ha ancora reso noto il ministro serbo, è di 5,3 miliardi di euro. A questo proposito Selakovic si è detto convinto che la cifra potrà essere in futuro "ancora più alta". Il ministro ha infine dichiarato che la Germania è per la Serbia un partner economico fondamentale. La Germania, ha detto Selakovic, è un Paese "grazie al cui aiuto e disponibilità" la Serbia è riuscita a fare molto per migliorare il quadro economico e il tenore di vita dei cittadini. (Seb)