Imprese: Confcommercio Lombardia, conto aperto di 1,7 miliardi, si faccia in fretta con Decreto sostegni (2)

- Il conto di Confcommercio Lombardia arriva alla vigilia dell'ingresso in arancione "scuro" per la regione (da domani 5 marzo): la zona arancione rafforzata con le ulteriori restrizioni. "Sarà un altro durissimo colpo" rileva Massoletti e, sullo sfondo, restano anche le pesantissime perdite del turismo, basti pensare ad alberghi e agenzie di viaggi. "Non direttamente legato alle chiusure 'per fasce', ma, anche in questo caso, parliamo di fatturati crollati dell'80 per cento" aggiunge Massoletti. Confcommercio Lombardia chiede, quindi, che si faccia in fretta con il nuovo Decreto Sostegni: "Bisogna fare presto: l'ultimo intervento di ristoro risale a dicembre. Il tempo è la vera discriminante per la salvezza, l'unico salvagente in grado di impedire alle imprese di affondare e di poter avere lo slancio necessario per sfruttare i primi fondi del Pnrr che arriveranno nei prossimi mesi. Auspichiamo che le risorse siano sufficienti e i ristori, quindi, arrivino per tutti i settori colpiti e a tutte le imprese che hanno subito calo di fatturato, senza distinzione" afferma Massoletti. "Senza dimenticare che gli imprenditori sono schiavi di una continua incertezza che ha una ricaduta devastante, anche in termini psicologici. E' chiaro, infine, a tutti che l'orizzonte debba essere quello di un ritorno alla normalità: per questo occorre accelerare la campagna vaccinale. Il tempo per la tenuta del sistema economico è quasi scaduto" conclude Massoletti. (Rem)