Vaccino: Stefani, priorità a persone con disabilità, caregiver e assistenti familiari

- "Sollecitare la somministrazione dei vaccini anti-Covid in via prioritaria alle persone con disabilità, ai loro caregiver familiari e assistenti familiari. E' un sollecito forte a fare presto. Non dobbiamo occuparci solo della vulnerabilità causata dalle patologie, ma anche di quella derivante dalle disabilità. Le persone fragili, incluse quelle con disabilità intellettive, hanno subito più di tutti il peso dell'isolamento e delle restrizioni. Oggi vanno tutelate in via prioritaria". Lo afferma su Instagram la ministra per le Disabilità, Erika Stefani. "Anche Elena Bonetti, ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia, e Fabiana Dadone, ministra per le Politiche giovanili, hanno rimarcato, in due videomessaggi, come la pandemia, con le restrizioni e l'isolamento, abbia colpito ulteriormente le persone affette da malattie rare, facendole sentire ancora più sole e diverse", aggiunge Stefani per poi annunciare: "Sto lavorando ad un approccio unitario, integrato e multidisciplinare nelle scelte che coinvolgono le persone con fragilità. Per questo ho avviato interlocuzioni con i ministri della Salute, Trasporti, Istruzione e Lavoro. È dovere di tutti per non lasciare nessuno indietro, soprattutto in questa fase, delicata e decisiva". (Rin)