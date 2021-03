Speciale scuola: Russo (M5s), serve soluzione per vaccini a insegnanti fuori regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho presentato un'interrogazione urgente rivolta al presidente del Consiglio dei ministri, al Ministero della Salute, al Ministro degli Affari regionali ed ai Ministri dell'Istruzione e dell'Università e della Ricerca, volta a chiedere un'immediata soluzione per il personale scolastico ed universitario fuori sede che sta riscontrando difficoltà per ottenere la vaccinazione anti-Covid19". E' quanto afferma la senatrice Loredana Russo (M5s). "È assurdo che il personale docente e non docente di scuola e università che lavora fuori sede debba recarsi nella propria Regione di residenza o di assistenza sanitaria per ottenere la propria dose di vaccino - continua Russo -. Secondo gli attuali protocolli, infatti, ogni Regione deve provvedere alla vaccinazione dei soggetti che sono residenti sul proprio territorio o che ivi abbiano il proprio medico di famiglia. Lo spostamento in massa di tali lavoratori comporterebbe, oltre l'inevitabile perdita di giorni di insegnamento per gli allievi, anche fenomeni di mobilità che mal si conciliano con le misure restrittive imposte per fronteggiare l'emergenza. Inoltre, molti docenti hanno riscontrato difficoltà di prenotazione anche nella Regione di residenza, in quanto, non facendo lì parte della categoria di personale scolastico o universitario, non rientrano fra le categorie prioritarie per la vaccinazione. Auspico un'immediata risoluzione della criticità e nella garanzia della vaccinazione per tutti i lavoratori fuori sede", conclude la pentastellata. (com)