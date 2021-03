Speciale scuola: F. Sala, entro domani in Lombardia raccolta dati personale scuole paritarie under 65

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Docenti, collaboratori, volontari delle Scuole paritarie lombarde entrano a pieno titolo nella campagna vaccinale anti Covid-19 di Regione Lombardia. Dopo l'interlocuzione avvenuta con le Istituzioni Scolastiche Paritarie, si è giunti ad un accordo che prevede l'inserimento di tutti i nominativi del personale docente e non docente all'interno della Piattaforma di Regione Lombardia per poter accedere alla campagna di vaccinazione. "Abbiamo chiesto a tutte le istituzioni scolastiche paritarie - ha spiegato Fabrizio Sala, assessore all' Istruzione, Università, Ricerca e Innovazione di Regione Lombardia - di inviarci l'elenco del personale entro domani per poter inserire tutti i nominativi nel portale per poi accedere alla campagna vaccinale. In questo modo riusciremo a coprire tutti coloro che operano all'interno degli istituti scolastici non statali". "Sono convinto - ha proseguito - che ci sarà un'ampia partecipazione anche dei docenti e dei collaboratori delle Scuole paritarie che hanno lavorato con grande abnegazione in una situazione non facile come quella che stanno vivendo tutti nel mondo della scuola". (Com)