Cultura: Di Maio, portale "Italiana" sarà vetrina straordinaria per il nostro Paese

- Il nuovo portale "Italiana" per la promozione della lingua, della cultura e della creatività italiana nel mondo sarà una "vetrina straordinaria" per la "promozione integrata dell'Italia nel mondo". Lo ha detto il ministro degli Affari esteri e delle Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, nel corso della conferenza stampa di presentazione del nuovo portale: "Italiana. Lingua Cultura Creatività nel Mondo". Secondo Di Maio, infatti, il portale "interagirà con l'intero sistema digitale culturale italiano, quindi con i musei, teatri e l'editoria". "Italiana è frutto di uno sforzo corale per rilanciare il nostro Paese e sostenere l'industria, l'arte e la creatività e rispondere alla domanda di Italia nel mondo", ha aggiunto. Il ministro ha sottolineato come grazie all'iniziativa venga fuori un "Paese coraggioso e spesso migliore di quello che si ritiene", ovvero "una potenza culturale come ricordato qualche giorno fa dal presidente (del Consiglio) Mario Draghi". Il compito del portale sarà "accompagnare le nostre aziende nel mondo e promuovere il talento italiano nel mondo", ha concluso Di Maio.(Gad)