Lazio: Fantini (Pd Frosinone), due anni di Zingaretti segretario, bene voto per apertura a M5s

- "Sono passati due anni dalla netta affermazione di Nicola Zingaretti per la segreteria del Partito democratico. Due anni intensi, segnati da momenti davvero complicati a causa della pandemia che purtroppo è ancora in corso, ma che hanno visto un rilancio dell'azione politica del Pd, tornato ad essere protagonista dopo la grande disfatta del 2018 e nonostante le scissioni. Un partito che, con questo gruppo dirigente, è tornato a svolgere una funzione propulsiva per il Paese, ha rimesso l'Italia sui binari europeisti, sta lavorando per costruire le condizioni necessarie per la ripartenza post pandemia, mettendo al centro le persone". Così in una nota il segretario provinciale Pd di Frosinone e membro dell'assemblea nazionale del Partito democratico, Luca Fantini. "Ora si apre una fase nuova. Una fase per un Partito democratico non più isolato, ma perno di un nuovo centro sinistra che metta al centro il lavoro, l'ambiente, l'Europa. Ho accolto, in tal proposito, molto favorevolmente il voto, a larghissima maggioranza, in direzione regionale per il rafforzamento politico e programmatico del governo del Lazio con l'ingresso in giunta di esponenti del Movimento Cinque stelle. È un modello positivo, estensibile anche a livello locale così come ho già ribadito nei giorni scorsi. Ci sono appuntamenti elettorali importanti - conclude - questa è la giusta strada per competere e battere le destre sovraniste a tutti i livelli".(Com)