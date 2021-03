Grecia: Mes apre la strada a secondo rimborso anticipato Fmi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Regling, "il Mes e l'Efsf sono i partner a lungo termine della Grecia e continueremo a sostenere la Grecia nei suoi sforzi per attuare politiche che migliorino la crescita e salvaguardino la sostenibilità del debito, questo è nel nostro reciproco interesse". L'8 febbraio 2021, il governo greco ha inviato richieste formali al Mes e all'Efsf proponendo un rimborso anticipato di parte dei suoi prestiti in essere all'Fmi, per un importo di circa 3,3 miliardi di euro (circa il 65 per cento del prestito in essere all'Fmi). Questo sarà il secondo rimborso anticipato della Grecia all'Fmi, dopo aver rimborsato 2,7 miliardi di euro nel novembre 2019. Senza la rinuncia approvata oggi, la Grecia sarebbe stata obbligata a effettuare un rimborso cumulativo di 104,5 miliardi di euro al Mes e all'Efsf parallelamente al rimborso del Fmi. (Beb)